Принят итоговый документ экономического форума стран Центральной Азии

6 августа 2021 года в Конгресс-центре «Аваза» состоялся Экономический форум стран Центральной Азии, приуроченный к Консультативной встрече Глав государств ЦА, передает Trend со ссылкой на Туркменистан сегодня.

На церемонии открытия пленарного заседания Форума с приветственным словом выступил Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

На Форуме приняли участие руководители и представители профильных министерств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, на Форуме посредством видеоконференцсвязи приняли участие представители государственного и частного секторов стран региона, а также международных и региональных финансовых институтов.

Основной целью нынешнего Форума является обсуждение и принятие решений по всестороннему улучшению инвестиционного климата в регионе и привлечению инвестиций в перспективные направления взаимодействия стран, а также развитие многостороннего диалога в сфере инноваций, химической промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций.

В рамках Форума были организованы тематические сессии по направлениям: Торгово-экономические и инвестиционные возможности стран Центральной Азии; Перспективные направления сотрудничества стран Центральной Азии в области энергетики и химической промышленности; Сотрудничество стран Центральной Азии в транспортно-логистической сфере.

Улучшение тарифов и процедур для электронной торговли, углубление интеграционных процессов в приоритетных экономических отраслях стран Центральной Азии также стали приоритетными темами тематических сессий нынешнего многостороннего диалога.

Кроме того, участники Форума обменились мнениями касательно приоритетных направлений экономической интеграции, в контексте выработки новых условий партнёрства для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В рамках Форума участниками были выработаны рекомендации, нацеленные на достижение стабильного и сбалансированного экономического роста, расширения и эффективного использования потенциала стран Центральной Азии, в интересах укрепления их экономик и развития добрососедских отношений.

По итогам Форума участники приняли Итоговый документ Экономического форума стран Центральной Азии.

По окончании мероприятия состоялись двусторонние встречи делегаций стран, а также подписан солидный пакет двусторонних документов, который насчитывает 85 соглашений по разным направлениям взаимодействия.

После мероприятия, делегаты Форума также приняли участие на выставке национальной продукции стран ЦА, посетили международный фестиваль национальных блюд стран региона, а затем приняли участие в торжественном концерте мастеров культуры и искусств стран ЦА.