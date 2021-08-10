Туркменистан и ООН обсудили ключевые направления сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вновь назначенным Постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, прибывшим в Туркменистан, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Тепло приветствовав друг друга, стороны подчеркнули эффективность взаимодействия Туркменистана с Организацией Объединенных Наций и её специализированными агентствами, которое затрагивает практически все сферы жизни. Глава МИД Туркменистана подтвердил уверенность Туркменистана в универсальной легитимности данной международной структуры, в актуальности принципов и задач, заложенных в её Уставе.

Дипломаты рассмотрели текущие и перспективные проекты, говорили о ключевых направлениях сотрудничества. Особо подчеркнута значимость инициатив, предложенных Туркменистаном под руководством главы государства в области энергетики, транспорта, экологии, здравоохранения и других нашедших свое воплощение в ряде принятых Генассамблеей ООН резолюций.

Стороны также отметили значимость укрепления мира и доверия между странами и народами. Подчеркнута важность совместных мероприятий, проводимых в Международный год мира и доверия, и в честь 75-летия образования ООН.

Дипломаты также обсудили реализацию Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы, подписанной в марте 2020 года. Среди совместных стратегических задач: управление, ориентированное на людей и верховенство закона, зеленый и устойчивый экономический рост, инклюзивное и доступное здравоохранение, образование и социальная защита. Рассмотрены практические действия по реализации ЦУР на национальном уровне. Стороны договорились продолжать активное сотрудничество на пути к достижению данных целей.

Дмитрий Шлапаченко выразил благодарность туркменской стороне за теплые приветствия и поздравления в связи с назначением на ответственный пост. Он также добавил, что, возглавляя страновую команду ООН, приложит все усилия для развития сотрудничества между ООН и Туркменистаном в интересах всеобщего мира, стабильности и процветания.