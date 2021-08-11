ОБСЕ реализует проект для развития потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана

БАКУ/Trend/ - Один из флагманских проектов ОБСЕ, в котором также участвует Афганистан, направлен на укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана, сказал Trend глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Джон Макгрегор.

Как партнер ОБСЕ по сотрудничеству, Афганистан извлекает выгоду из присутствия ОБСЕ в Центральной Азии, включая Центр в Ашхабаде, особенно с учетом того, что две страны имеют общую границу, сказал Макгрегор.

"Мы организуем регулярные семинары, которые объединяют сотрудников пограничных служб, что способствует укреплению их трансграничного сотрудничества. Эти мероприятия позволяют им улучшить свои навыки в процедурах патрулирования и методах наблюдения, а также помогают им устанавливать трансграничные контакты", – сказал он, добавив, что помощь ОБСЕ Афганистану является частью усилий по содействию безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Макгрегор также упомянул долгосрочное сотрудничество ОБСЕ с Туркменским государственным энергетическим институтом в Мары, в рамках которого проводятся различные совместные мероприятия, посвященные энергетической дипломатии, альтернативной энергетике и др.

"В прошлом году мы открыли Центр энергосберегающих технологий для поддержки реализации Национальной программы энергосбережения Туркменистана на 2018–2024 годы.

Следует также отметить расширение сотрудничества между Туркменистаном и институтами ОБСЕ в плане человеческого капитала. Недавно Министерство образования Туркменистана и Офис Верховного комиссара по делам национальных меньшинств (ВКНМ) подписали Меморандум о сотрудничестве в целях содействия многоязычному и поликультурному образованию", – добавил руководитель центра.

По его словам, ОБСЕ также оказала содействие в реализации Национального плана действий Туркменистана в области прав человека на 2016–2020 годы, связанного со свободой СМИ. Для этого ОБСЕ содействовала разработке университетской учебной программы для факультетов журналистики по вопросам свободы выражения мнений и подготовила группу национальных инструкторов по правам и обязанностям журналистов.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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