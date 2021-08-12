Туркменистан провёл конференцию по многостороннему партнёрству на Каспии

12 августа в Сельскохозяйственном комплексе Туркменистана состоялась научно-практическая конференция «Сотрудничество в области защиты морской среды Каспийского моря», передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

На конференции, приуроченной ко Дню Каспийского моря, приняли участие Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Директор Института Каспийского моря, а также ведущие специалисты профильных министерств и ведомств страны. Кроме того, на встрече участвовали руководители и представители дипломатических миссий Прикаспийских стран, а также специалисты международных организаций, работающих в в Туркменистане.

Руководитель Региональной программы германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Интегрированное землепользование с учетом изменения климата для экономического развития в Центральной Азии», Субрегиональный координатор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для Центральной Азии, Региональный координатор Регионального офиса ЮНЕП для Европы/временного Секретариата Тегеранской конвенции и Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) приняли участие во встрече посредством видеоконференцсвязи.

Участники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с расширением и упрочением многостороннего партнёрства на Каспии. В данном направлении участники отметили необходимость активизации взаимодействия стран региона как в пятистороннем, так и в двух- и трехстороннем форматах.

Особо подчеркнуто, что одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана на Каспии является активное участие в созданных в регионе пятисторонних механизмах сотрудничества и инициирование новых форматов многостороннего сотрудничества.

Активизация совместных работ по подготовке к Шестому Каспийскому саммиту, а также разработка и согласование пакета документов, намеченных к подписанию в рамках Саммита, стала отдельной темой обсуждений.