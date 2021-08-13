Туркменистан увеличивает импорт химпродуктов из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт химпродуктов из Турции в Туркменистан возрос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 63,782 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт химпродуктов из Турции в Туркменистан возрос на 34,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 14,015 миллиона долларов.

Отметим , что Турция в январе – июне 2021 года увеличила экспорт химпродуктов на 40,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,963 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала химпродуктов на 2,37 миллиарда долларов, что на 66,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021) турецкий экспорт химпродуктов составил 21,683 миллиарда долларов.