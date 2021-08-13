Туркменистан может принять участие в саммите ШОС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в саммите Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), который пройдет в городе Душанбе. Об этом говорится в письме президента Таджикистана Президенту Туркменистана, передает Trend со ссылкой на "Бизнес-Туркменистан".

В письме говорится, что в этом году ШОС отмечает 20-летие своего создания. В текущем – юбилейном году Таджикистану выпала честь председательства в ШОС и с 16 по 17 сентября в городе Душанбе будет проходить юбилейный саммит Организации.

В этой связи президент Эмомали Рахмон пригласил своего туркменского коллегу принять участие в этом политическом мероприятии в качестве Почетного гостя председателя.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – межправительственная организация, основанная в Шанхае в июне 2001 года. Штаб-квартира организации находится в столице Китая Пекине. Основными задачами ШОС являются укрепление отношений между государствами-членами, содействие сотрудничеству в политической, экономической и торговой, научно-технической, культурной и образовательной сферах, в энергетике, транспорте, туризме и защите окружающей среды, сохранение в регионе мира, безопасности и стабильности, а также и установление демократического, равноправного международного политического и экономического порядка.