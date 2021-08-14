ВОЗ поставила в Туркменистан оборудование для расширения возможностей тестирования на COVID-19

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила в Туркменистан новое лабораторное оборудование для расширения возможностей тестирования на COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Европейское регионального бюро ВОЗ.

Данная поставка осуществлена в рамках сотрудничества между Страновым офисом ВОЗ и министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с целью наращивания потенциала в области готовности и реагирования в условиях пандемии коронавируса и имеет особую важность в связи с распространением в мире новых штаммов вируса, что вызывает обеспокоенность, отмечается в информации.

Как ранее сообщили в ВОЗ, Туркменистан добился значительного прогресса в выполнении Плана реагирования на острые инфекционные заболевания.

По данным организации, в Туркменистане был достигнут прогресс в создании и развитии потенциала по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний и в сфере дальнейшего укрепления системы здравоохранения.

На сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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