Туркменистан и США обсудили сотрудничество в различных сферах

15 августа 2021 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Туркменистане Мэттью Стефаном Климоу, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Стороны обсудили нынешнее состояние туркмено-американского сотрудничества в различных сферах. При этом была подчеркнута эффективность тесного взаимодействия между дипломатическими службами двух государств.

Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.