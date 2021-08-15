Туркменистан и США обсудили сотрудничество в различных сферах
15 августа 2021 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Туркменистане Мэттью Стефаном Климоу, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.
Стороны обсудили нынешнее состояние туркмено-американского сотрудничества в различных сферах. При этом была подчеркнута эффективность тесного взаимодействия между дипломатическими службами двух государств.
Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Глобальный медиа-конгресс, который пройдет в 2022 году в ОАЭ, станет исключительной платформой – вице-премьер ОАЭ
Лента новостей
Переправка оружия Арменией на территорию Азербайджана – это грубое нарушение трехстороннего заявления – американский эксперт
Глобальный медиа-конгресс, который пройдет в 2022 году в ОАЭ, станет исключительной платформой – вице-премьер ОАЭ
В Туркменистане ожидают перевыполнения производственного плана в транспортно-коммуникационном комплексе
Возвращение к привычному образу жизни, открытие театров во многом зависит от вакцинации граждан – Алигисмет Лалаев (ВИДЕО)
Зангезурский коридор – это стратегический инфраструктурный проект, который принесет огромную пользу странам региона – американский эксперт
Президент Ильхам Алиев: На самом деле, я действительно вновь хочу задать этот вопрос: Ну так что же, Пашинян?
Президент Ильхам Алиев: Если бы не было фактора Турции, то проармянские силы совали бы свой нос и создавали бы нам большие проблемы
Президент Ильхам Алиев: Оборонная промышленность Турции развивается очень быстро, и мы получаем и будем получать пользу от этого