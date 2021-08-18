Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана-МИД

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Туркменистана продолжает внимательно следить за развитием ситуации и событиями в Афганистане, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«В этой связи туркменская сторона особо подчеркивает, что, основываясь на принципах дружбы и добрососедства, а также исходя из исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух стран, Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, благополучии братского афганского народа. При этом Туркменистан является твердым приверженцем мирного решения всех вопросов афганской проблематики посредством политико - дипломатических средств и методов.

Официальный Ашхабад выступает за скорейшую нормализацию обстановки в Афганистане и выражает уверенность в том, что новые государственные институты в этой стране будут сформированы в ближайшее время в правовом поле и при широком участии всех этнических групп, проживающих в Афганистане.

Будучи добрым соседом Афганистана и государством со статусом постоянного нейтралитета, признанным Организацией Объединенных Наций, Туркменистан в соответствии с принципами и нормами Устава ООН продолжит свою деятельность, нацеленную на оказание всестороннего содействия афганскому народу в деле утверждения мира, гражданского согласия и стабильности в стране, экономического, социального и гуманитарного развития Афганистана.

В связи с нынешней внутриполитической ситуацией в Афганистане МИД Туркменистана сообщает, что туркменское посольство в Кабуле и генконсульства в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме.

При этом внешний периметр зданий посольства и консульств охраняется представителями движения «Талибан».

Туркменские дипломаты выполняют возложенные на них обязанности в полном объеме в соответствии с обычным графиком функционирования загранучреждений Туркменистана.

Сокращение численности персонала или частичная эвакуация сотрудников дипломатической миссии и консульских учреждений не проводилась.

Министерство иностранных дел Туркменистана сообщает, что сотрудники дипломатической службы и других государственных органов страны осуществляют регулярные контакты с представителями движения «Талибан» по вопросам охраны государственной границы, обеспечения таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу.

В этом контексте отмечаем, что контрольно-пропускные пункты на туркмено-афганской границе «Имамназар-Акина» и «Серхетабад-Тургунди» работают в обычном режиме и в установленном обеими сторонами порядке обеспечивают пропуск необходимого количества автомобильных прицепов и железнодорожных вагонов», - отмечается в заявлении.