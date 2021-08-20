Развитие внешнеэкономической деятельности Туркменистана отражено в оценках рейтингового Агентства «Fitch Ratings»

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое Агентство «Fitch Ratings» присвоило следующие рейтинги Туркменистану: краткосрочный рейтинг на уровне «В» и долгосрочный рейтинг на уровне «В + стабильный», что свидетельствует о стабильном развитии национальной экономики Туркменистана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, присвоение стране указанных рейтингов будет способствовать дальнейшей активизации внешнеэкономической деятельности страны и расширению её торгово - экономических связей с другими государствами.