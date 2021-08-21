В Ашхабаде прошло чествование Олимпийского призера Туркменистана (ФОТО)

Сегодня, 21 августа при участии Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Заслуженного тренера Туркменистана Сердара Бердымухамедова в спортивном комплексе единоборств Олимпийского городка Ашхабада состоялась торжественная церемония вручения государственных наград призеру страны в XXXII летних Олимпийских играх в Токио – Полине Гурьевой, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В весовой категории до 59 кг, в сумме за рывок и толчок туркменская спортсменка показала результат 217 кг (96+212) и завоевала серебряную медаль Олимпиады.

В начале церемонии вице-премьер зачитал Поздравление от имени уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Достигнутый успех спортсменки национальной сборной команды Туркменистана по тяжелой атлетике Полины Гурьевой в канун юбилейной даты страны – особая награда для Родины. Она стала предметом гордости для туркменского народа, говорится в Поздравлении.

Затем состоялась церемония вручения наград.

Постановлением Президента Туркменистана Полина Гурьева была удостоена звания «Заслуженный мастер спорта Туркменистана». От имени Главы государства ей были вручены ключи от новой элитной квартиры и автомобиля «Lexus LX570 Sport Plus». Кроме этого, П.Гурьевой было вручено денежное вознаграждение в размере 50 000 долларов США.

«Я благодарю многоуважаемого Президента Туркменистана за то, что он создал такие условия для спорта. Я посвящаю эту медаль нашему уважаемому Президенту, туркменскому народу в честь 30-летия Независимости Туркменистана», - сказала Полина Гурьева.