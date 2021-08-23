Ситуация в Афганистане обсуждена между представителями МИД Туркменистана и Великобритании

БАКУ/Trend/- Сегодня, 23 августа заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провёл телефонный разговор с Лордом Ахмадом Уимблдонским,Министром при Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, передает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В ходе переговоров, прошедших в конструктивном ключе, стороны обсудили ситуации в Афганистане, а также противодействие общим вызовам и угрозам, политические и гуманитарные аспектымеждународного сотрудничества и договорились продолжить диалог в данном направлении.