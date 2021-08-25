МИД Пакистана посетит Туркменистан для обсуждения ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши с 24 по 26 августа посетит Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Иран для обсуждения ситуации в Афганистане и двусторонних отношений, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИДа Пакистана.

Согласно сообщению, в ходе визитов министр иностранных дел проведет встречи на высоком уровне для обмена мнениями о складывающейся ситуации в Афганистане и об укреплении двусторонних отношений. Он также поделится взглядом Пакистана на последние афганские события.

Пакистан считает, что соседние страны жизненно заинтересованы в мире, безопасности и стабильности Афганистана и региона, отметил пакистанский МИД, заявив, о важности тесного координирования действий с соседями Афганистана для решения общих проблем и достижения общих целей мира, безопасности, стабильности и региональных связей.

МИД Пакистана также заявил, что визит Куреши в эти страны будет основываться на недавних обменах на высоком уровне для дальнейшей активизации тесных отношений сотрудничества, и добавил, что страна желает еще больше углубить и расширить свое многогранное сотрудничество с партнерами.

Внешнеполитическое ведомство Пакистана подчеркнуло, что визит Куреши будет способствовать продвижению скоординированного регионального подхода, а также укреплению взаимодействия страны с Центральной и Западной Азией.