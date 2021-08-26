Туркменистан обеспечивает бесперебойную работу КПП на границе с Афганистаном

БАКУ /Trend/ - Туркменистан продолжает обеспечивать бесперебойную работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Афганистаном, передает Trend со ссылкой на туркменское посольство в Кабуле.

В настоящее время ежедневно через контрольно-пропускные пункты «Имамназар-Акина» и «Серхетабат-Тургунди» обеспечивается пропуск более 70 железнодорожных вагонов и около 160 грузовых автотранспортных средств.

Основную часть пропускаемых через государственную границу грузов составляют нефтепродукты, сжиженный газ, зерно, товары повседневного потребления.

В данном контексте важно подчеркнуть, что афганская сторона снизила таможенные тарифы для импортируемых товаров в Афганистан.