В Туркменистане усилят меры по предупреждению распространения коронавируса

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 25 августа провел расширенное совещание Кабмина, на котором поручил профильным ведомствам заняться усилением мер по предупреждению распространения коронавируса на территории страны, передает Trend со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Глава государства акцентировал внимание на том, что во всех министерствах, ведомствах и других учреждениях, независимо от формы собственности, необходимо принять ряд мер по борьбе с коронавирусной эпидемией, строго соблюдать правила санитарии и эпидемиологии.

В связи с этим он подчеркнул необходимость изучения в этом плане международного опыта, проведения анализа профильных законов и разработки ряда предложений по внесению соответствующих изменений и дополнений.

Президент также отметил, что при помощи отечественных СМИ и семейных врачей, которые должны точно и тщательно выполнять свою работу, необходимо регулярно разъяснять гражданам страны принципы ЗОЖ и реализовать важные меры профилактики.

Кроме того, Бердымухамедов подчеркнул, что профилактические и дезинфекционные мероприятия должны проводиться на высоком уровне во всех регионах Туркменистана.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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