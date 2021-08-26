Туркменистан и Пакистан обсудили активизацию сотрудничества в контексте развития ситуации в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Пакистан обсудили ситуацию в Афганистане и дальнейшие шаги по активизации регионального взаимодействия в целях поддержания мира и стабильности в регионе, передает Trend в четверг со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Сообщается, что 25-26 августа 2021 года в Ашхабаде с визитом находилась делегация Исламской Республики Пакистан во главе с министром иностранных дел страны Шахом Мехмудом Куреши.

26 августа глава МИД Пакистана был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Шах Мехмуд Куреши подтвердил приверженность пакистанской стороны укреплению политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Туркменистаном.

В этот же день состоялась встреча пакистанского министра в МИД Туркменистана.

Стороны с удовлетворением отметили, что две страны связывают дружественные отношения, проверенные временем. Дипломаты обменялись мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества.

В данном контексте особо были подчеркнуты значимость проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство высоковольтной линии электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и поддержка официальным Исламабадом их реализации в будущем.

Также особый акцент в ходе встречи был сделан на активизацию внешнеполитического сотрудничества в контексте развития ситуации в Афганистане. В связи с этим дипломаты подтвердили заинтересованность Туркменистана и Пакистана во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана, а также благополучии афганского народа.

Стороны отметили необходимость установления регионального диалога с учетом прошлого опыта двух стран. При этом туркменская сторона заявила о своей твердой приверженности принципам нейтралитета в ходе развития процессов региональных контактов по Афганистану.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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