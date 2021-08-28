Посольство Туркменистана опровергло информацию о т.н. "задержании граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство"
БАКУ /Trend/ - Посольство Туркменистана в столице Афганистана прокомментировало распространившуюся информацию о так называемом "задержании в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство", передает Trend со ссылкой на посольство.
"В ряде зарубежных СМИ появилась информация о якобы задержании возле посольства Туркменистана в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство.
В связи с этим посольство сообщает, что не располагает какой-либо информацией по сути вышеизложенного", - говорится в сообщении дипмиссии.
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Посольство Туркменистана опровергло информацию о т.н. "задержании граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство"
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