Посольство Туркменистана опровергло информацию о т.н. "задержании граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство"

БАКУ /Trend/ - Посольство Туркменистана в столице Афганистана прокомментировало распространившуюся информацию о так называемом "задержании в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство", передает Trend со ссылкой на посольство.

"В ряде зарубежных СМИ появилась информация о якобы задержании возле посольства Туркменистана в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство.

В связи с этим посольство сообщает, что не располагает какой-либо информацией по сути вышеизложенного", - говорится в сообщении дипмиссии.