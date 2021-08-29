Туркменистан планирует преобразовать ряд госпредприятий минторговли в акционерные общества открытого типа

Некоторые государственные предприятия Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана планируется преобразовать в акционерные общества открытого типа. Об этом Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову доложил вице-премьер Чары Гылыджов в ходе очередного заседания Кабинета Министров по цифровой системе в пятницу, сообщили официальные туркменские СМИ, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Так, в целях продолжения деятельности в данном направлении, государственные предприятия торговли «Merw» и «Lebap», расположенные соответственно в городах Мары и Туркменабат, планируется преобразовать в акционерные общества открытого типа.

Заслушав отчет, глава государства отметил, что для углубления кардинальных реформ в области торговли на базе активного внедрения эффективных методов хозяйствования, формирования различных структур собственности по управлению предприятиями розничной и оптовой торговли, проводится поэтапная приватизация объектов.

Подчеркнув, что и впредь следует предпринимать меры с целью создания благоприятных условий для повышения эффективности управления объектами госсобственности и преобразования их в акционерные общества, увеличения доли частной собственности в структуре экономики и развития малого и среднего предпринимательства, туркменский лидер поручил вице-премьеру обеспечить реализацию намеченных планов.

Кроме того, на заседании Президент Туркменистана подписал Постановление «О создании Акционерного общества открытого типа «Türkmendokma», поручив вице-премьеру держать под контролем выполнение всех обозначенных в документе задач.