Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Казахстана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву в связи с трагическим чрезвычайным происшествием в воинской части в Жамбылской области Казахстана, повлекшим человеческие жертвы и увечья, передает Trend со ссылкой на Туркменистан сегодня.

В своём послании глава Туркменского государства отметил, что с чувством глубокой скорби воспринял эту весть.

От имени народа, Правительства страны и от себя лично Президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.