Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Казахстана
Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву в связи с трагическим чрезвычайным происшествием в воинской части в Жамбылской области Казахстана, повлекшим человеческие жертвы и увечья, передает Trend со ссылкой на Туркменистан сегодня.
В своём послании глава Туркменского государства отметил, что с чувством глубокой скорби воспринял эту весть.
От имени народа, Правительства страны и от себя лично Президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Продолжается творческий конкурс "Армия культуры" в рамках "Армейских международных игр - 2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Ильхам Закиев завоевал медаль в Токио со сломанными пальцами: Азербайджанские солдаты никогда не сдаются! (ФОТО/ВИДЕО)
Дурсадаф Керимова завоевала девятое золото для Азербайджана на Паралимпийских играх в Токио (ФОТО/ВИДЕО)
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's
Азербайджанские паралимпийцы пишут историю - два мировых рекорда в Токио! Как встречают чемпионов в Олимпийской деревне (ВИДЕО, ФОТО)
Туркменистан планирует преобразовать ряд госпредприятий минторговли в акционерные общества открытого типа
Рынок добровольного страхования профессиональной ответственности в Азербайджане сократился наполовину
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавшего очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх (ФОТО)
Посольство Туркменистана опровергло информацию о т.н. "задержании граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство"
Гамид Гейдари установил мировой рекорд в Токио! Седьмое золото Азербайджана на Паралимпийских играх-2020 (ФОТО/ВИДЕО)
Концерт Эмина Агаларова в белоснежном шатре Sea Breeze Event Hall с COVID-паспортами и гастрономическими изысками (ФОТО)