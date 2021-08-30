Туркменистан, Таджикистан и Австрия обменялись мнениями касательно расширения гуманитарного содействия афганскому населению

Сегодня, 30 августа в онлайн режиме прошла встреча по афганской тематике представителей внешнеполитических ведомств, а также организаций, отвечающих за вопросы миграции Туркменистана, Таджикистана и Австрийской Республики. Встреча была организована австрийской стороной, которую представили Министр европейских и международных дел Республики Австрия Александр Шалленберг и Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, в частности ход политических событий в этой стране и их влияние на региональную стабильность и безопасность. Также рассмотрена ситуация с беженцами и мигрантами, включая обзор приемлемых механизмов сотрудничества регионального и международного масштабов. Состоялся обмен мнениями касательно расширения гуманитарного содействия афганскому населению.

Выступая на совещании, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев отразил позицию Туркменистана, который выступает за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане с участием всех ответственных сил этой страны, а также за более деятельное участие мирового сообщества в этой связи. Отмечено, что туркменская сторона рассматривает миростроительство в Афганистане с точки зрения трех его основных направлений: политического, экономического и социально-гуманитарного.

Туркменистан поддерживает активный и конструктивный диалог с уполномоченными представителями соседней страны, подтверждает стабильность ситуации в приграничных районах, и работает над поддержанием должного функционирования грузового сообщения, а также работы пограничных пунктов между двумя странами на основании взаимной договоренности.

Подчёркнуто, что Туркменистан выступает сторонником мирного урегулирования всех существующих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами и средствами, что доказывает на деле с момента обретения своей независимости и статуса нейтралитета.

Будучи постоянным членом Исполнительного Комитета Программы Верховного Комиссара по делам беженцев, Туркменистан имеет большой опыт в разрешении сложных гуманитарных ситуаций и призывает международных партнёров к поиску и применению взаимоприемлемых путей оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

Стороны договорились продолжать активный диалог нацеленный на осуществление конкретных шагов для содействия социально-экономическому восстановлению Афганистана.