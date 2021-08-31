Туркменистан и Афганистан договорились усилить работу КПП

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Афганистан договорились усилить работу контрольно-пропускного пункта «Имамназар – Акина» с учетом санитарно-эпидемиологических норм, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Туркменистана.

Сообщается, что 30 августа 2021 года представители МИД, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также ряда профильных и силовых ведомств Туркменистана встретились с уполномоченными представителями провинции Фарьяб Афганистана, в частности с хакимами районов Андхой, Ханчарбаг, Гурган и начальником таможенного пункта Акина.

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества, связанные с должным осуществлением пограничного, таможенного и фито-санитарного надзора в приграничных районах.

В ходе встречи стороны договорились усилить работу контрольно-пропускного пункта «Имамназар – Акина» с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Обсуждены вопросы расширения гуманитарного сотрудничества.

Отмечается, что афганская сторона с удовлетворением восприняла дружественный жест Туркменистана по предоставлению необходимого медицинского оборудования.

Ранее в министерстве также сообщили, что возобновились строительные работы на участке железнодорожной линии «Акина – Андхой», которая является частью железнодорожной магистрали, соединяющей Туркменистан и Афганистан.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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