БАКУ /Trend/ - Назначен новый посол Аргентины в Туркменистане, передает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Согласно информации, новым послом (с резиденцией в Москве) стал Эдуардо Суайн.

Отмечается, что одновременно Суайн продолжит исполнять обязанности посла в России, на должность которого он был назначен в феврале 2021 года.

До назначения послом в Россию Эдуардо Суайн руководил Институтом дипломатической службы (ISEN) при аргентинском МИД.

Согласно информации, Туркменистан и Аргентина установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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