Назначен новый посол Аргентины в Туркменистане
БАКУ /Trend/ - Назначен новый посол Аргентины в Туркменистане, передает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».
Согласно информации, новым послом (с резиденцией в Москве) стал Эдуардо Суайн.
Отмечается, что одновременно Суайн продолжит исполнять обязанности посла в России, на должность которого он был назначен в феврале 2021 года.
До назначения послом в Россию Эдуардо Суайн руководил Институтом дипломатической службы (ISEN) при аргентинском МИД.
Согласно информации, Туркменистан и Аргентина установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года.
(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
Твиттер: @romakayeva
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