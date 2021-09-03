Туркменистан и Великобритания обсудили гуманитарные вопросы, касающиеся ситуации в Афганистане
3 сентября 2021 года состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева с Государственным министром по странам Южной Азии и Содружества при Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Лордом Ахмадом Уимблдонским, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.
Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня. Особый акцент был сделан на отдельные гуманитарные вопросы, касающиеся ситуации в Афганистане.
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