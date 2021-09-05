Туркменистан оказывает гуманитарную помощь приграничным афганским районам - замминистра

БАКУ /Trend/ - 5 сентября 2021 года состоялась встреча специальных представителей стран региона по Афганистану в формате видеоконференцсвязи, главной темой которой стала обстановка в соседней стране, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

На встрече туркменская сторона была представлена заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиевым.

Также на заседании приняли участие специальные представители Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана по Афганистану.

В рамках виртуальной беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане и усилиям международного сообщества, а также стран региона по расширению сотрудничества в афганском направлении.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев отметил значимость регионального формата взаимодействия в консолидации усилий по решению вопросов укрепления стабильности, безопасности и устойчивого развития Афганистана, которые носят взаимосвязанный характер.

Подчеркнута особая роль Туркменистана в установлении мира в Афганистане, посредством реализации крупномасштабных проектов в области социально-экономического измерения, энергетики, транспорта, коммуникаций.

Заявлено, что Туркменистан всегда готов и продолжает оказывать гуманитарную и продовольственную помощь жителям приграничных с Туркменистаном афганских районов.