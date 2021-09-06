Туркменистан-ООН: Приоритеты во имя мира и безопасности, благополучия и устойчивого развития

БАКУ/Trend/ - Внешнеполитический курс Туркменистана, успешно реализуемый под руководством Президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, получает свое практическое воплощение на примере конкретных шагов по реализации международных инициатив в рамках многостороннего взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и с государствами мирового сообщества. Лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, развивая идею института нейтралитета и осуществляя конкретные шаги на примере внешнеполитической деятельности современного Туркменистана, всесторонне раскрывает глубокие исторические корни миролюбия и традиций добрососедства, ставшие органической составляющей менталитета туркменского народа. Еще одним убедительным свидетельством роста авторитета и актуализации института нейтралитета на примере нашей страны является объявление Генеральной Ассамблей ООН 2021 года Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/73/338, единогласно принятая 12 сентября 2019 года, стала еще одним шагом по утверждению культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий, что является одним из важнейших приоритетов внешней политики Туркменистана.

Интенсификация плодотворных контактов с ООН и ее крупнейшими специализированными учреждениями и структурами обусловлена, прежде всего, активной и инициативной позицией Туркменистана в делах мирового сообщества, его стремлением оказать реальное содействие в решении проблем регионального и планетарного масштаба. Примечательным фактом в этой связи является то, что Туркменистан успешно выполнил функции заместителя Председателя прошедшей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О дальнейшем укреплении и повышении авторитета нашего государства на международной арене свидетельствует и избрание Туркменистана на пост вице-председателя Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) на период 2021-2023 гг. и членом Исполнительного совета «ООН-Женщины» на период 2022-2024 гг. Туркменистан также продолжает деятельное участие в реализации глобальных стратегий и программ в рамках своего членства в Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), Совете по торговле и развитию Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Исполнительном комитете Программы Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Комиссии ООН по народонаселению и развитию, Комиссии ООН по социальному развитию, Комиссии ООН по науке и технике в целях развития, а также в ряде других специализированных органов и структур Организации Объединённых Наций.

Принятие в марте 2021 года в Ашхабаде Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и Организацией Объединённых Наций на 2021-2025 годы также отражает соответствие целей сотрудничества нашей страны с ООН как первоочередным задачам реализуемых в нашей стране национальных программ, так и Целям устойчивого развития на период до 2030 года. Данный документ призван способствовать дальнейшему взаимодействию между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, включая поддержание экономической стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и сохранение экологического баланса.

Символично, что общенациональный девиз 2021 года «Туркменистан – Родина мира и доверия» предопределяет выдвижение и реализацию идей и предложений принципиально нового содержания, которые могут стать основой последующего взаимодействия в рамках мероприятий Международного года мира и доверия.

Системный и последовательный характер конструктивного взаимодействия Туркменистана с ООН и ее ведущими структурами отражается и в том, что ежегодно, в период подготовки к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, под руководством Главы государства разрабатываются и утверждаются Приоритетные позиции Туркменистана по глобальной проблематике современного мира, инициативы и предложения, разработанные в русле миролюбивой политики, основанной на внешнеполитической доктрине и правовом статусе нейтралитета нашей страны. Об этом подтверждают опубликованные на днях «Приоритетные позиции Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций», где нашло свое отражение принципиальное видение нашего государства основных направлений глобального партнерства на предстоящий период деятельности главного органа Сообщества Наций. Приоритетные позиции Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выдвигаемые международные инициативы и предложения определяют подходы нашей страны к активному взаимодействию со всеми государствами-членами Организации, органами, учреждениями, агентствами и институтами ООН.

Приоритетные позиции Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций органично сочетаются с задачами, определенными в Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы, которые нацелены на обеспечение благоприятных внешних условий для поступательного развития нашего государства и общества, на дальнейшее наращивание конструктивного сотрудничества в региональном и глобальном масштабе во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия.

Как подчеркивается в Приоритетах: «Туркменистан рассматривает 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций как важный этап в деле последовательной консолидации международных усилий по решению ключевых вопросов глобальной повестки, утверждению центральной и координирующей роли ООН в деле сохранения и упрочения всеобщего мира, стабильности и безопасности, реализации в полном объёме заявленных Целей устойчивого развития. В своей деятельности в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан будет руководствоваться строгим следованием принципам нейтралитета, невмешательства, твёрдой приверженностью мирным, политическим средствам решения конфликтов и противоречий».

Сердцевину Приоритетов составляет комплекс политико-дипломатических мероприятий, направленных на практическую имплементацию международных инициатив и предложений Президента Туркменистана. Они сгруппированы по таким актуальным направлениям, как: 1. Консолидация усилий международного сообщества в борьбе с пандемией; 2. Вопросы международной политики, мира и безопасности; 3. Устойчивое развитие; 4. Международное гуманитарное сотрудничество. Данные направления глобального взаимодействия отражают всю сложность и взаимосвязанность всего комплекса международной ситуации, которая требует скоординированных действий всех без исключения участников Сообщества Наций. Одновременно они свидетельствуют о четко обозначенных подходах Туркменистана к мировым и региональным вопросам современности, исходя из приоритетов национального развития и консолидации усилий международного сообщества в качестве независимого и суверенного государства – полноправного члена ООН.

В «Приоритетных позициях Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций» четко обозначена стратегия нашего государства на дальнейшее укрепление скоординированных усилий мирового сообщества по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, политическими и социально-экономическими последствиями её распространения. В то же время, Туркменистан считает недопустимым политизацию проблематики распространения коронавируса и подчёркивает значимость сплочённости и солидарности всех государств-членов и организаций системы ООН в борьбе с общей угрозой. В Приоритетах отмечается необходимость укрепления всеобщего потенциала готовности, коллективной устойчивости и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения на основе разработанных стратегий и планов ООН по противодействию коронавирусной инфекции. Одновременно в данном документе подчёркивается, что «основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Наиболее эффективным способом минимизации негативных экономических последствий пандемии считаем усиление работы профильных структур Организации Объединённых Наций по отдельным ключевым направлениям восстановления мировой экономики». В этой связи Туркменистан выражает намерение активизировать свои усилия по укреплению устойчивости международных транспортных систем в условиях чрезвычайных ситуаций, основываясь на положения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)». Уместно отметить, что данный международный документ был принят по инициативе Туркменистана 29 июля 2021 года.

Отличительной чертой государственной и политической мудрости Президента Гурбангулы Бердымухамедова является целостное видение и поиск комплексного решения сложнейших вопросов современности, в том числе и тех, которые волнуют международное сообщество. В этой связи одними из стратегических приоритетов государственной политики Туркменистана являются обеспечение благоденствия нации в целом и здоровья населения в частности, достижение экологического благополучия и осуществление защиты окружающей среды.

Человеческое измерение нейтралитета в контексте его гуманитарного аспекта демонстрирует взаимное сочетание форм и методов основных направлений дипломатии, в данном случае научной и экологической. Основной принцип научной дипломатии был изложен Президентом Туркменистана в ходе состоявшегося в цифровом формате 4 мая 2020 года саммита Движения неприсоединения. В частности, Глава государства заявил, что «Огромное значение в борьбе с пандемией и её последствиями приобретает тесное взаимодействие между профессионалами. Нужно в полной мере задействовать механизмы научной дипломатии. Она подразумевает постоянный обмен опытом, знаниями и информацией по методам лечения и профилактике заболевания, медицинским препаратам и оборудованию, средствам индивидуальной защиты». В данном контексте, Президент Туркменистана предложил вниманию мирового сообщества идеи о продвижении инструментов научной дипломатии, включая создание международного Совета учёных-медиков. Это будет способствовать активизации многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии, выработке механизмов совместного исследования природы происхождения коронавируса нового типа, форм проявления заболеваний, вызываемых этой инфекцией, а также методов их лечения и профилактики. В рамках реализации и дальнейшего продвижения инициатив в этой области Туркменистан намерен в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи продвигать предложения об учреждении следующих международных и региональных инструментов: Специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса; Многостороннего механизма Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией; Методического центра Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

В Приоритетах обозначены этапные внешнеполитические задачи по вопросам международной политики, мира и безопасности, где в качестве стержневой линии деятельности Туркменистана в Организации Объединённых Наций подчеркивается «оказание содействия международному сообществу в сохранении и укреплении всеобщего мира, безопасности и стратегической стабильности». Принципиальной позицией Туркменистана было и остается решение международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами, стремясь при этом к выработке взаимоприемлемых и сбалансированных подходов к расширению многостороннего взаимодействия по вопросам укрепления мира и безопасности. В этой связи Приоритеты предусматривают реализацию ряда конкретных практических шагов в целях дальнейшей практической реализации потенциала нейтралитета как эффективного инструмента миротворчества и достижения конструктивных консенсусных решений, а также имплементации положений Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», принятой по инициативе Туркменистана 7 декабря 2020 года. В рамках данной инициативы в ходе 76-й сессии ГА ООН Туркменистан намерен продолжить регулярные встречи Группы друзей Нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Туркменистан планирует созвать в декабре 2021 года в Ашхабаде Международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития». Данный форум призван подводить итоги глобальной кампании, инициированной туркменской стороной в целях укрепления культуры мира и доверия, устранения возникшего на современном этапе дефицита доверия в международных отношениях.

Актуализация нейтралитета Туркменистана как эффективно действующего инструмента геополитики особенно зримо выступает в региональном и межрегиональном контекстах, когда обширное пространство в центре Азиатского континента стремительно вовлекается в орбиту мировых процессов. При этом необходимо отметить, что страны Центрально-Азиатского региона становятся не просто участниками, но и активными субъектами формирования новых форматов диалога, призванного существенным образом определять позитивные основы для будущих перспектив плодотворного партнерства во имя мира, безопасности и устойчивого развития. По сути данные регионы являются перекрестком, через который проложены транспортные коридоры и энергомосты Евразийского континента. Если учесть, что здесь сконцентрированы крупнейшие мировые запасы углеводородного, то можно утверждать, что будущие перспективы глобального развития во многом будут определяться на данном перекрестке, как с геополитической, так и геоэкономической точек зрения.

По этому поводу необходимо отметить, что, как и прежде, сотрудничество с ООН остается изначальным и определяющим вектором внешнеполитического курса Туркменистана. Международные инициативы и конструктивные начинания Туркменистана на уровне Сообщества Наций нацелены на придание нового импульса последовательного, комплексного и согласованного взаимодействия всех заинтересованных сторон. При формировании своих подходов к проблеме обеспечения всеобщей безопасности, позиция Туркменистан базируется на фундаментальной концепции Президента Гурбангулы Бердымухамедова о целостности и неделимости этого понятия – как в геополитическом смысле, так и с точки зрения взаимосвязанности ее конкретных аспектов. Суть данной концепции заключается в том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена в отсутствие безопасности в регионе, на континенте, в мире. Так же, как безопасность политическая или военная не будет долгосрочной и полноценной без обеспечения безопасности экономической, энергетической, продовольственной, без предупреждения и нейтрализации рисков и угроз экологического, техногенного характера, без эффективного противодействия международному терроризму, организованной преступности, распространению оружия массового поражения, другим глобальным вызовам.

В данном контексте Туркменистан, основываясь на инициативу о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральноазиатском регионе, предлагает учредить действующий на регулярной основе Международный форум по проблемам безопасности, мира и развития в Центральной Азии. В Приоритетах выражено намерение Туркменистана инициировать в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представление всеми государствами Центральной Азии проекта Резолюции Генассамблеи «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», основываясь на принятую в 2018 году одноимённую резолюцию. Взаимодействие государств-членов ООН в процессе подготовки, обсуждения и принятия данного документа призвано еще раз подчеркнуть значимость Центральной Азии как неотъемлемой и важнейшей части современных глобальных геополитических и геоэкономических процессов, а также в целях соизмерения происходящих в регионе преобразований с глобальной повесткой дня. Как отмечается в Приоритетах: «рассмотрение и принятие этого документа будет способствовать практической реализации международных инициатив центральноазиатских стран, отражённых в итоговом документе Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане».

Осознавая взаимосвязанность и неразделимость вопросов поддержания международного мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна, Туркменистан в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступит с инициативой о создании Зоны мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия – Каспийский регион». Рассматриваем эту модель как платформу для продвижения инициатив, нацеленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах глобального мира и развития. В Приоритетах выражено также намерение закрепить эту инициативу в ходе предстоящего Шестого каспийского саммита, планируемого к проведению в 2021 году в Туркменистане.

Туркменистан и далее будет продвигать идеи, механизмы и инструменты превентивной дипломатии, которая призвана играть особую роль в решении задач по поддержанию мира и безопасности, противодействию новым вызовам и угрозам. В этой связи Туркменистан будет и в дальнейшем оказывать максимальное содействие работе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде, основываясь на резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН о роли этого центра, принятых по инициативе туркменской стороны в 2017 и 2021 годах. «В частности, намерены и далее продвигать такие диалоговые площадки, инициированные Региональным центром, – отмечается в Приоритетах, – как Академия превентивной дипломатии для молодёжи и Диалог женщин стран Центральной Азии, которые направлены на выполнение соответствующих резолюций Совета безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» и «Молодёжь, мир и безопасность».

Туркменистан выражает твердую решимость к дальнейшему усилению эффективной борьбы против таких серьёзных вызовов и угроз международной безопасности, каковыми продолжают оставаться терроризм, экстремизм, трансграничная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми. В этой связи Туркменистан будет уделять особое внимание в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопросам имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне, основываясь на положения Ашхабадской декларации 2011 года и Совместный план действий по противодействию терроризму в Центральной Азии. Выступая за разработку новых международно-правовых инструментов противодействия возникающим угрозам, в частности, киберпреступности и связанным с ней вызовам международной информационной безопасности, Туркменистан поддержит активизацию уже начатого процесса разработки под эгидой ООН международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В рамках реализации инициатив и предложений Президента Гурбангулы Бердымухамедова, Туркменская сторона в рамках предстоящей 76-й сессии будет также выступать за активизацию взаимодействия по таким направлениям:

организация Глобального форума по информационной безопасности и сотрудничеству в качестве регулярного многостороннего диалога под эгидой ООН в целях широкого международного обсуждения глобальных вызовов, связанных с использованием мировых информационных сетей, а также перспектив использования информационных технологий для укрепления региональной и международной стабильности;

последовательное укрепление многостороннего режима нераспространения и разоружения, отводя центральную роль в этом направлении Организации Объединённых Наций и её многостороннему разоруженческому механизму;

продолжение содействия процессам мирного урегулирования ситуации в Афганистане и в этом контексте активизировать деятельность специализированных структур Организации Объединённых Наций, призванных оказывать всестороннее содействие Афганистану, рассмотреть возможность создания новых международных механизмов по поддержке Афганистана на основе позитивного опыта стран – непосредственных соседей этого государства по решению вопросов афганской проблематики.

Актуализация идей мира и развития, стабильности и конструктивного взаимодействия участников системы международных отношений все больше заметна в повестке дня многих форумов и дискуссионных площадок многостороннего характера, инициируемых на уровне ООН, прежде всего в целях достижения Целей – 2030. В данном контексте «Приоритетные позиции Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций» предусматривают конкретные направления взаимодействия в системе ООН по вопросам устойчивого развития. Как отмечается в Приоритетах: «Туркменистан рассматривает в качестве стратегических направлений деятельности Организации Объединённых Наций в экономической сфере энергетику, промышленность, транспорт и торговлю, которые являются ключевыми для обеспечения благоприятных международных условий в посткризисный период восстановления мировой экономики и способны придать необходимые стимулы для расширения экономического и торгового сотрудничества, роста мирового промышленного производства». В качестве одного из ключевых позиций Туркменистан выделяет последовательное продвижение вопроса об обеспечении должного финансирования в реализации Глобальных программ и стратегий, основной из которых является Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В этой связи Туркменистан выражает свое твердое намерение по поддержке ранее принятых многосторонних инструментов мониторинга достижения Целей устойчивого развития. В данном контексте наша страна в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приступит к работе над вторым Добровольным национальным обзором о ходе имплементации глобальных целей для его последующего представления в 2023 году.

Также, в ходе предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан намерен придать особый акцент следующим вопросам:

обеспечение всеобщего доступа к надёжным, стабильным, финансово эффективным и современным источникам энергии (Цель №7 устойчивого развития). В целях продолжения многостороннего диалога в этом направлении Туркменистан предлагает организовать в 2022 году совместно с инициативой «Устойчивая энергетика для всех» Международный форум по ускорению прогресса в достижении ЦУР-7, уделив особое внимание вопросам устойчивого транзита энергетических ресурсов и создания в этой связи современного международно-правового инструментария ООН.

продолжение усилий в рамках Сообщества Наций по широкому обсуждению и реализации комплексных мер взаимодействия по проблематике устойчивого транспорта, по оформлению данного направления многостороннего сотрудничества в качестве отдельного сегмента деятельности Организации Объединённых Наций. В данном контексте Туркменистан призывает все государства и специализированные учреждения системы ООН принять конструктивное и действенное участие в разработке Специальной межрегиональной программы ООН по развитию транспорта;

активное продвижение стратегических направлений экономической дипломатии и более тесное сотрудничество Организации Объединённых Наций с региональными и субрегиональными организациями на основе принципов, заложенных в Уставе ООН;

активизация многостороннего диалога по проблемам изменения климата, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, управления водными ресурсами. В качестве ключевых направлений международного диалога Туркменистан рассматривает консолидацию усилий в вопросах адаптации и смягчения последствий изменения климата, осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики;

продолжение особого и акцентированного внимания мирового сообщества в лице ООН к вопросам минимизации последствий экологической катастрофы Аральского моря.

В Туркменистане, где на конституционном уровне высшей ценностью общества провозглашен человек, содержание и суть крупных программных мер определяются девизом «Государство – для человека!» и нацелены на обеспечение благополучия и здоровья нации, особенно ее подрастающего молодого поколения.В этой связи международное гуманитарное сотрудничество является одним из стратегических направлений внешней политики и дипломатии Туркменистана. «Приоритетные позиции Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций» предусматривают конкретные и программные меры практического взаимодействия по развитию многостороннего гуманитарного сотрудничества на международной арене.

В данном контексте Туркменистан намерен особо акцентировать усилия по следующим приоритетным направлениям:

- активизация взаимодействия со специализированными структурами Организации Объединённых Наций по реализации национальных, региональных и глобальных стратегий, программ и планов действий по обеспечению прав и свобод человека, принятых на основе международно-правовых документов Организации Объединённых Наций;

- равноправное межгосударственное взаимодействие в области поощрения и защиты прав человека на основе действующих механизмов международного права и уважения государственного суверенитета и суверенного равенства государств;

- активизация усилий специализированных учреждений ООН, в частности, Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) в условиях возникновения миграционных кризисов в отдельных странах и регионах планеты;

- придание особого значения развитию сотрудничества с Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В этой связи Туркменистан намерен расширять своё участие в работе специализированных структур ЮНЕСКО, являясь членом Исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и Международного комитета по физическому воспитанию и спорту ЮНЕСКО, а также продвигая свою кандидатуру в Межправительственный совет Межправительственной гидрологической программы ЮНЕСКО на период 2021–2025 годов.

Таким образом, Туркменистан, провозглашая Приоритетные позиции на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, открыто и четко выразил свою приверженность к продолжению усилий для укрепления центральной и координирующей роли Сообщества Наций, являющейся единственной универсальной площадкой для выработки компромиссных решений на основе равноправного диалога, и призывает всех партнёров к совместной эффективной деятельности во имя утверждения высоких идеалов мира и справедливости, реализации глобальных целей и задач.

Конструктивизм и последовательность позиции Президента Туркменистана по актуальным вопросам международной жизни, прежде всего по наращиванию потенциала нейтралитета как эффективного инструмента мировой и региональной политики основывается на глубоком и комплексном анализе современных глобальных тенденций. Это позволяет выдвигать инновационные предложения, нацеленные на создание принципиально новой модели отношений, которые, прежде всего опираются на универсальные принципы, предусмотренные Сообществом Наций.

Рахымова Марал Овезмурадовна

3-й секретарь Посольства Туркменистана

в Итальянской Республике