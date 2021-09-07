В Туркменистане около 75% новых рабочих мест приходятся на частный сектор

В рамках Программы по совершенствованию сферы трудовой занятости и созданию новых рабочих мест в Туркменистане на 2015-2020 годы за плановый период в стране было создано около 111 тысяч новых рабочих мест. Об этом пишет заместитель начальника Управления трудовых ресурсов и занятости Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана Маягозель Бабаева в своем комментарии, опубликованном в официальной туркменской прессе во вторник, передает Trend со ссылкой на "Бизнес-Туркменистан".

По словам Бабаевой, около 75% новых рабочих мест были созданы в частном секторе. Это стало возможным благодаря регулярной поддержке малых и средних предприятий в Туркменистане, что способствует дальнейшему расширению отечественного бизнеса.

Бабаева отметила, что в частный сектор приходится около 70% ВВП, что позволяет ему играть ключевую роль в увеличении экономического потенциала страны.

Замначальника Управления трудовых ресурсов и занятости также отметила, что создание крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие в стране обрабатывающей промышленности, а также социальных секторов позволяет создавать новые рабочие места и, как следствие, расширять трудовую занятость.

В частности, Программа социально-экономического развития Президента Туркменистана на 2019-2025 годы является важным документом, определяющим направления развития национальной экономики Туркменистана на перспективу, и в этот период планируется создать десятки тысяч новых рабочих мест, подчеркнула Бабаева.

Как известно, в августе Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового текстильного комплекса в Каахкинском этрапе Ахалского велаята. С открытием текстильного комплекса создано 1 тысяча 300 новых рабочих мест.