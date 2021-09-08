Состоялась встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран

БАКУ/Trend/ - 8 сентября 2021 года состоялась встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран в формате видеоконференцсвязи, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Данная встреча организована по инициативе Исламской Республики Пакистан.

На консультациях также участвовали руководители внешнеполитических ведомств Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев выразил видение туркменской стороны по вопросам текущих событий в соседней стране и в регионе в целом.

«Нынешняя встреча рассматривается Туркменистаном как возможность выработки консолидированного регионального подхода к обеспечению мира и безопасности в Афганистане и дальнейшему всестороннему развитию этой страны», было подчеркнуто в ходе выступления туркменской стороны.

По итогам переговоров стороны приняли Совместное заявление министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.