Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану (ФОТО)

Туркменистан 8 сентября 2021 20:11 (UTC+04:00)
Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восьмого сентября 2021 года прошла многосторонняя министерская встреча по Афганистану в формате видеоконференцсвязи, главной темой которой стала нынешняя обстановка в этой стране.

Как сообщает в среду Trend, на виртуальной беседе, инициированной внешнеполитическими ведомствами США и ФРГ, также приняли участие руководители МИД более 20-ти стран мира и высокопоставленные представители ООН, ЕС и НАТО.

Исходя из основного лейтмотива переговоров, руководители внешнеполитических ведомств стран - участников обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане и усилиям международного сообщества по расширению сотрудничества в афганском направлении.

Туркменская сторона отметила, что, как непосредственно соседняя страна, для Туркменистана вопрос стабильности и безопасности в Афганистане имеет свое непосредственное влияние и значение с политической, экономической и гуманитарной точек зрения.

Туркменская сторона, говоря о значимости создания новых форматов партнерства по Афганистану, подчеркнула необходимость учреждения эффективных механизмов многостороннего взаимодействия, направленных на достижение мира и гражданского согласия в данной стране, обеспечение безопасности и социальной стабильности, а также благополучия афганского народа.

Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану (ФОТО) - Gallery Image
Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану (ФОТО) - Gallery Image
Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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