Основная часть из всех иностранных инвестиций в Туркменистане приходится на Японию

За последние годы при сотрудничестве с зарубежными организациями в экономику Туркменистана было привлечено порядка 15 млрд долларов США иностранных инвестиций. Об этом в интервью официальной туркменской прессе рассказал председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберды Джепбаров, передает Trend со ссылкой на Oligas.

Он отметил, что 52% иностранных инвестиций были направлены на развитие нефтегазовой сферы Туркменистана, 18% – химической промышленности, 10% – транспортно-коммуникационной инфраструктуры, 11% – сельского хозяйства, 9% – энергетики.

Основная часть из всех иностранных инвестиций - 47,4% - приходятся на Японию, 19% – на Республику Корея, 11% – Саудовскую Аравию, 6,3% – Германию, 5% – США, и остальные 11,3% - на инвестиции, привлеченные из других государств.

Так как более 80% иностранного капитала было направлено на развитие в стране промышленности, это способствовало ускоренной диверсификации национальной экономики, реализации огромного ресурсного потенциала страны и созданию тысяч новых рабочих мест.

Джепбаров также отметил, что на сегодняшний день размер внешних финансовых обязательств Туркменистана равен 11% ВВП, что соответствует нормальному соотношению в международной практике.