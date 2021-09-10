Туркменское предприятие намерено в этом году собрать 70 тонн бананов

Расположенное в этрапе Сакарчаге Марыйского велаята Хозяйственное общество «Ferhar» в этом году планирует собрать 70 тонн бананов. Об этом сообщили официальные туркменские СМИ в пятницу, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Согласно сообщению, в минувшем году обществом было собрано около 60 тонн бананов.

«Ferhar» построил современную теплицу на 1,32 гектарах земли, выделенной на территории дайханского объединения «Geňeş» этрапа Сакарчаге, для выращивания субтропических растений, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям.

Современные теплицы оснащены передовым оборудованием от крупных турецких производителей. Здесь выращивают бананы сорта «Grand Nain».

В настоящее время в теплице насчитывается около 2 тысяч банановых корней, которые полностью созревают за 4-5 месяцев. Урожайность с каждого корня в среднем составляет от 35 до 40 килограммов.

Хозяйственное общество «Ferhar» – первая компания в Туркменистане, открывшая банановую промышленность. Общество начало свою деятельность в ноябре 2017 года, а первый урожай бананов получило в марте 2019 года.