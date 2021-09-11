Принята резолюция о сотрудничестве между ООН и ОЭС

БАКУ /Trend/ - 9 сентября 2021 года по предложению Туркменистана на 102-м пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Организацией экономического сотрудничества», передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

Как известно, в рамках председательства Туркменистана в Организации экономического сотрудничества, 28 ноября текущего года в Ашхабаде состоится очередной 15-ый Саммит глав Государств этой организации.

Нейтральный Туркменистан продвигает важные инициативы и проекты с крупными международными организациями, включая Организацию экономического сотрудничества, чтобы преобразовать региональное сотрудничество в конструктивное. Это само по себе создает прочную основу для плодотворных отношений на длительный срок.