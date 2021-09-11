Туркменистан разработает инвестиционную программу на 2022 год

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил подготовить Инвестиционную программу на 2022 год, большинство средств которой пойдет на развитие строительства. Соответствующие указания были даны вице-премьеру Чарымырату Пурчекову на сегодняшнем заседании Правительства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Turkmenportal, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Говоря об этом, глава государства констатировал, что в следующем году объём строительных работ в стране значительно возрастёт. В данной связи было поручено уделить особое внимание развитию строительной промышленности, возведению новых цехов и предприятий.

«Для удовлетворения в полной мере потребностей строительного комплекса следует добиться слаженной работы всех производительных сил», – сказал Бердымухамедов.

Также было дано указание усилить темпы строительства жилых домов, посёлков, зданий социального назначения и особенно объектов нового административного центра Ахалского велаята.

Лидер нации подчеркнул необходимость продолжить работы по строительству кольцевой энергосистемы в стране, а также линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Помимо этого, вице-премьеру были даны соответствующие распоряжения по изысканию и привлечению как можно большего объёма инвестиций в строительную и промышленную отрасли.