Туркменистан увеличил добычу природного газа

В ходе правительственного заседания, заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Шахымом Абдрахмановым озвучена информация по итогам деятельности ТЭК за восемь месяцев 2021г.

Наибольший прирост в отрасли достигнут в сфере газового экспорта – 33,6%. Уровень добычи газа природного и попутного возрос на 22,1%. Объем выпуска полипропилена увеличился на 9.7%, производства бензина – 7.7%, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Заслушав отчет по нефтегазовому комплексу, Президент Туркменистана дал поручение Шахыму Абдрахманову провести анализ реализации задач, поставленных перед «Туркменгеологией» и «Туркменнефтью».