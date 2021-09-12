Туркменистан увеличил добычу природного газа
В ходе правительственного заседания, заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Шахымом Абдрахмановым озвучена информация по итогам деятельности ТЭК за восемь месяцев 2021г.
Наибольший прирост в отрасли достигнут в сфере газового экспорта – 33,6%. Уровень добычи газа природного и попутного возрос на 22,1%. Объем выпуска полипропилена увеличился на 9.7%, производства бензина – 7.7%, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.
Заслушав отчет по нефтегазовому комплексу, Президент Туркменистана дал поручение Шахыму Абдрахманову провести анализ реализации задач, поставленных перед «Туркменгеологией» и «Туркменнефтью».
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