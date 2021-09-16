Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО
Туркменистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя, сообщает «Хабар 24», передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Согласно процедурам вступления в ВТО, этот вопрос будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания Генерального совета организации.
В Ашхабаде уверены, что получение статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации будет способствовать развитию национальной экономики страны.
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