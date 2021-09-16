Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО

Туркменистан подал заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя, сообщает «Хабар 24», передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно процедурам вступления в ВТО, этот вопрос будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания Генерального совета организации.

В Ашхабаде уверены, что получение статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации будет способствовать развитию национальной экономики страны.