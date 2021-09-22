Представителей научного сообщества Туркменистана и Азербайджана соединил телемост (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В преддверии празднования 30-летия независимости Туркменистана при организационной поддержке посольства Туркменистана в Баку был организован телемост между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Бакинским государственным университетом на тему «Туркменистан и Азербайджан – стратегический характер двустороннего партнерства», сообщает Trend со ссылкой на туркменское посольство.

Во время телемоста с участием ректоров, профессоров и студентов двух университетов, руководителей дипломатических миссий Туркменистана и Азербайджана, а также специально приглашенных экспертов были обсуждены вопросы межгосударственного сотрудничества, приоритетные направления дальнейшего развития продуктивного партнёрства между двумя странами. Особое внимание участники уделили вопросам расширения научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективным направлениям межуниверситетских связей.

Спикеры отдельно отметили, что Туркменистан и Азербайджан последовательно укрепляют сотрудничество в области науки, техники и инновационных технологий, расширяя связи между ведущими научно-образовательными центрами двух стран.

Участники подчеркнули целесообразность и важность проведения в дальнейшем подобных встреч, которые откроют широкие возможности для развития сотрудничества между высшими учебными заведениями.

Телемост был организован в рамках реализации Протокола о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Бакинским государственным университетом.