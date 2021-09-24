Туркменистан предложил ООН ряд инициатив по борьбе с пандемией COVID-19

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем видеовыступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН выдвинул ряд инициатив по противодействию пандемии коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету "Золотой век".

Президент считает усилия мирового сообщества в этом направлении недостаточными. Более того, по его мнению, пандемия выявила серьезные системные сбои в механизмах международного ответа на этот вызов.

Глава государства отметил, что только объединение всех стран - участниц и организаций системы ООН может обеспечить условия для успеха в борьбе с общей угрозой.

По его мнению, при этом недопустимы политизация проблемы коронавируса, ее использование в качестве инструмента влияния в межгосударственных отношениях.

«Подчеркиваем, что основной площадкой многостороннего диалога по выработке консолидированных, взаимосогласованных ответов на общие вызовы в области глобального здравоохранения является Всемирная организация здравоохранения», – сказал Бердымухамедов.

Глава государства отметил, что Туркменистан продолжит продвижение своих заявленных инициатив, направленных на активизацию многостороннего взаимодействия по линии научной дипломатии.

Бердымухамедов, в частности, предложил изучить вопрос учреждения таких международных и региональных инструментов, как специальная программа ВОЗ по изучению генома коронавируса, многосторонний механизм по борьбе с пневмонией, методический центр по лечению и профилактике острых инфекций, Центрально-Азиатский региональный центр эпидемиологии, вирусологии и бактериологии.

Также он отметил, что в контексте минимизации негативных экономических последствий пандемии Туркменистан считает необходимым усилить деятельность ООН по отдельным направлениям.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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