Вышли в свет спецвыпуски журналов за рубежом, посвященные 30-летию независимости Туркменистана

БАКУ /Trend/ - В 2021 году, провозглашенном Годом «Туркменистан – Родина мира и доверия», туркменское государство празднует 30-летие своей Независимости. В честь этой знаменательной даты в Туркменистане и за его пределами проводятся различные мероприятия и торжества, а также публикуются специальные иллюстрированные издания, посвященные достижениям Туркменистана за годы независимости, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на электронную газету "Золотой век".

Так, в преддверии праздника были изданы специальные выпуски журналов «Yerli düşünce» и «Istanbool Today» в Турецкой Республике, «Galkynysh» в Республике Австрия, «Business Central Asia» в Индии, а также «The Diplomatic Insight» в Исламской Республике Пакистан, посвящённые 30-летию Независимости Туркменистана.

В этих изданиях подробно рассказывается об истории Независимости страны, о высоких достижениях в политике, экономике, социальной и правовой сфере, науке и культуре под мудрым руководством президента Туркменистана. Также опубликованы статьи о перспективах развития взаимовыгодного сотрудничества Туркменистана со странами мира, дальнейшем укреплении добрососедских отношений между государствами региона.

Кроме того, в данных выпусках дается обширная информация о Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, проведенной в Национальной туристической зоне «Аваза» Туркменистана в августе этого года.

В журналах также были размещены статьи, посвященные еще одной знаменательной дате - 140-летнему юбилею туркменской столицы Ашхабада, который был отмечен в Туркменистане в мае этого года.

Авторы статей, размещенных в этих изданиях, а именно видные политологи, профессора и преподаватели высших учебных заведений, руководители ведущих печатных изданий Туркменистана и зарубежных стран, рассказывают также об уникальности туркменского нейтралитета, его роли в поддержании региональной стабильности. Здесь отдельно говорится о международных инициативах в области энергетической, транспортной, водной дипломатии и практических шагах Туркменистана, направленных на укрепление всеобщего мира и безопасности, а также эффективной реализации Целей устойчивого развития.