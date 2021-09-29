Россия поставила Туркменистану тепловозы

БАКУ /Trend/ - Из России в Туркменистан отправлены два новых тепловоза, сообщает в среду Trend со ссылкой на газету «Туркменистан: золотой век».

По ее данным, российское АО «Трансмашхолдинг» поставило Туркменистану пассажирский и грузовой тепловозы.

Поставка осуществлена в соответствии с контрактами, подписанными осенью 2020 года. Тепловозы направлены в локомотивное депо Ашхабада.

Один из поставленных локомотивов оборудован двухпроводной системой энергоснабжения пассажирских вагонов, что позволяет использовать его с вагонами современных серий, прежде всего - с двухэтажными.

Другой построенный для Туркменистана магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ обладает электрической передачей переменно-постоянного тока и способен обеспечивать вождение поездов массой до 6,4 тысячи тонн.