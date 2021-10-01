Туркменистан и Афганистан обсудили дальнейшее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча посла Туркменистана в Кабуле Ходжи Овезова с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, Туркменистан и Афганистан подчеркнули необходимость дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы стороны отметили целесообразность организации встреч бизнес-кругов двух стран в целях наращивания товарооборота и поиска новых форматов экономического взаимодействия.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)