Китайская нефтегазовая корпорация арендует земельные участки для строительно-монтажных работ в Туркменистане

Туркменистан 2 октября 2021 16:54 (UTC+04:00)
Китайская нефтегазовая корпорация арендует земельные участки для строительно-монтажных работ в Туркменистане
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