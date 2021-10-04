Туркменистан готов тесно работать с новым правительством Афганистана - президент

БАКУ /Trend/ - Туркменистан готов тесно работать с новым правительством Афганистана.

Об этом заявил в интервью TACC президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает Trend.

По его словам, в Туркменистане внимательно следят за развитием ситуации и последними событиями в Афганистане и надеются, что транзит власти в этой стране будет осуществлен мирным путем на основе широкого общенационального диалога.

«Со своей стороны, хочу подчеркнуть, что мы готовы тесно работать с новым правительством Афганистана для дальнейшего укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений, оказания необходимого содействия с целью скорейшей нормализации ситуации в этой стране и обеспечения ее устойчивого социально-экономического возрождения», - сказал Бердымухамедов.

Президент отметил, что Туркменистан, опираясь на свой позитивный нейтральный статус, проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику, не вмешиваясь во внутренние дела других стран.

«Исходя из нейтрального статуса, мы не вступаем в военные союзы и блоки, а наоборот, активно используем свое политическое пространство для содействия миру, безопасности и устойчивому развитию на планете», - сказал Бердымухамедов.