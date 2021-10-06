Туркменистан и Румыния обсудили реализацию транспортного коридора "Каспийское море — Черное море"

БАКУ /Trend/ - МИД Туркменистана и Румынии рассмотрели процесс реализации транспортного коридора "Каспийское море — Черное море", у которого имеются большие резервные мощности для развития, сообщает в среду Trend со ссылкой на SNG.TODAY.

В онлайн-формате на уровне начальников отделов внешнеполитических ведомств состоялись консультации по планам сотрудничества в области образования и торговли.

Также обсуждались вопросы по увеличению билатерального торгового оборота, включая введение пунктов и программ в договорно-правовую базу сотрудничества.

Отметим, что Румыния закупила из Туркменистана различной продукции более чем на 100 млн евро.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)