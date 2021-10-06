Туркменистан и Румыния обсудили реализацию транспортного коридора "Каспийское море — Черное море"
БАКУ /Trend/ - МИД Туркменистана и Румынии рассмотрели процесс реализации транспортного коридора "Каспийское море — Черное море", у которого имеются большие резервные мощности для развития, сообщает в среду Trend со ссылкой на SNG.TODAY.
В онлайн-формате на уровне начальников отделов внешнеполитических ведомств состоялись консультации по планам сотрудничества в области образования и торговли.
Также обсуждались вопросы по увеличению билатерального торгового оборота, включая введение пунктов и программ в договорно-правовую базу сотрудничества.
Отметим, что Румыния закупила из Туркменистана различной продукции более чем на 100 млн евро.
(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Многомиллионная аудитория США, Европы и Азии восхитилась коллекциями азербайджанского дизайнера (ВИДЕО)
Лента новостей
Азербайджан в Северной Осетии-Алании: Когда театр начинается с буфета, или Почему все течет, все меняется (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует работать с ЕС для расширения географии поставок своего газа
В Высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный Международному дню учителя (ФОТО)
Увеличение импорта через «Южный газовый коридор» сделает Европу менее уязвимой в случае перебоев с поставками - ARERA
Совершенствуется деятельность Центрального командного пункта и Центра управления спутниковой связью ВВС Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного главы представительства ЕС в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане доля полностью вакцинированных от COVID-19 граждан превышает среднемировой показатель - ВБ
Рай для книголюбов! Состоялось торжественное открытие Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)
Есть огромный потенциал для финансирования сферы "зеленых технологий" Азербайджана - резидент-представитель ПРООН
Производство в ненефтяном секторе Азербайджана превысит $2 млрд до конца года – Микаил Джаббаров (ФОТО)
Испокон веков в Азербайджане формировались традиции мультикультурализма и толерантности - главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев
Бакинская высшая школа нефти и Швейцарский университет UBIS подписали контракт по двойным дипломам (ФОТО)
В Азербайджане члены семей сменивших место службы сотрудников прокуратуры получили право на денежную компенсацию