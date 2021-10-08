Назначена новый посол Великобритании в Туркменистане
БАКУ /Trend/ - Новым послом Великобритании в Туркменистане назначена Люсия Уайлд, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на turkmenportal.com.
«Госпожа Люсия Уайлд назначена послом Ее Величества в Туркменистане», - говорится в сообщении.
Новый посол вступит в должность в ноябре 2021 года.
Ранее Уайлд работала в системе министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании.
Она сменит на этом посту Хью Стэнли Филпотта, который уходит в отставку с дипломатической службы.
Напомним, что Великобритания продолжает сотрудничать с Туркменистаном в таких областях, как энергетика, образование, сельское хозяйство и финансы.
Основными секторами экономики Туркменистана, представляющими интерес для британских инвесторов, являются нефть, газ и химическая промышленность.
Кроме того, стороны имеют ряд текущих совместных проектов, в частности, в области агротехнологий и энергетики.
(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)