Туркменский госконцерн увеличил добычу природного газа более чем на треть
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ОАО "Азерсу" заинтересовано в закупке оборудования для водной инфраструктуры европейского производства
Азербайджан может расширить сотрудничество с немецкими компаниями в сфере развития водной инфраструктуры
Врач-стоматолог Назим Панахов: 70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен
Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай - посол Германии
На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу “Haber Global” от 12 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
В парке культуры "Древние поселения" в Китае открылся азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония проводов турецких военнослужащих, участвовавших в учениях "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, отремонтированного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова "Рыцари первой мировой" (ФОТО)
Белорусские компании могут принять участие в проектировании и реконструкции объектов инфраструктуры Азербайджана
Азербайджанские НПО обратились в международные организации в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией