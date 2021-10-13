Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан

БАКУ /Trend/ - В Нур-Султане состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. В ходе встречи глава туркменского внешнеполитического ведомства передал казахскому лидеру приглашение Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан с государственным визитом, передает в среду Trend со ссылкой на "Бизнес Туркменистан".

Как сообщила пресс-служба главы Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность совершить визит в Ашхабад в ближайшее время и подчеркнул важность придания качественного импульса всему спектру казахско-туркменского стратегического партнерства.

Президент Казахстана также отметил, что третья Консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии, прошедшая в Туркменистане, открыла новые возможности для дальнейшего углубления региональной кооперации.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахско-туркменских политических и торгово-экономических связей, а также вопросы региональной безопасности. Собеседники также обсудили ход подготовки VI Каспийского саммита в Туркменистане.

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана прибыл в Казахстан для участия в шестой встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).