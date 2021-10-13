За 5 лет экспорт Туркменистана в Россию вырос в несколько раз

БАКУ /Trend/ - С 2015 года по 2020 год Туркменистан нарастил экспорт в Россию на 339,7%.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на информационное агентство ORIENT, об этом свидетельствуют данные исследования процессов международной регионализации Института экономики Российской академии наук.

В 2015 году Туркменистан поставил в РФ продукцию на 73 млн долларов США, в то время как в 2020 году эта сумма достигла уже 321 млн. Импорт Туркменистана из России за аналогичный период сократился на 27,7%.

По последним данным, которые были озвучены в ходе телефонного разговора между президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром Путиным, туркмено-российский товарооборот за восемь месяцев 2021 года вырос на 12,5% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, а объем взаимной торговли достиг 1,86 млрд долларов США.

В апреле 2019 года Россия возобновила закупки туркменского газа. Позже "Газпром" заключил с "Туркменгазом" контракт на импорт голубого топлива. До 2024 года российская компания будет покупать у Туркменистана порядка 5,5 млн кубометров природного газа в год.

Предприниматели Туркменистана успешно поставляют в Россию сельскохозяйственную продукцию. Например, в РФ отправляется существенная доля экспортируемых частным сектором томатов.