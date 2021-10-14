Генсек ОПЕК выступит на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана»

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо выступит в режиме онлайн на XXVI Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», которая пройдет в гибридном формате 27-28 октября в Ашхабаде, передает в четверг Trend со ссылкой на информационное агентство ORIENT.

Также в числе спикеров ашхабадского форума - Рене Бауц, председатель Глобального газового центра. Он поделится идеями о значимости природного газа для восстановления мировой экономики, а также своим мнением о роли, которую Туркменистан может сыграть в этой области.

Будучи уникальной платформой для продвижения устойчивой энергетики, Глобальный газовый центр считает, что природный газ должен сыграть важную роль в энергобалансе и глобальном переходе к экономике с низким уровнем выбросов. Подход центра основан на постоянном расширении партнерской сети с целью усиления роли газовой промышленности в мировой энергетике.

В рамках пленарного заседания также прозвучат выступления Урбана Руснака – генерального секретаря Секретариата Европейской энергетической хартии, Тима Гулда - главного экономиста по энергетике Международного энергетического центра, Хоу Цицзюня – президента CNPC.

С видеопосланием к участникам форума обратится Марьям Алмасзаде – исполнительный директор SOCAR Trading SA.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)