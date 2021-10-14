Обсуждено стратегическое сотрудничество Туркменистана и ООН

БАКУ /Trend/ - 13 октября в формате видеоконференции состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН (КТУ ООН) Владимиром Воронковым, передает в четверг Trend со ссылкой на сайт МИД Туркменистана.

В ходе беседы стороны отметили конструктивный характер стратегического сотрудничества Туркменистана и ООН по широкому спектру направлений. Туркменская сторона, высоко оценив деятельность КТУ ООН, выразила намерение развивать сотрудничество с Управлением по дальнейшей реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

Были детально рассмотрены вопросы двустороннего и многоформатного взаимодействия в области реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, подчеркнуты важные шаги правительства Туркменистана в этом направлении.

Обсуждая вопросы информационной безопасности и сотрудничество по вопросам молодежи, стороны акцентировали внимание на принятии под эгидой ООН универсальных правовых актов по обеспечению безопасности в информационном пространстве.

Туркменистан, поддерживая центральную роль ООН в консолидации международных усилий по борьбе с транснациональной организованной преступностью, выступает за разработку новых международно-правовых инструментов противодействия возникающим угрозам, в частности киберпреступности и связанным с ней вызовам международной информационной безопасности, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Была также отмечена значимость Ашхабадской декларации 2011 г. и Совместного плана действий по противодействию терроризму в Центральной Азии, заложивших основу для адаптации Глобальной контртеррористической стратегии ООН к конкретному региону.

В ходе встречи стороны подчеркнули успехи совместной деятельности Контртеррористического управления ООН и Регионального центра по превентивной дипломатии в разработке Плана действий по реализации Национальной стратегии Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2021-2024 годы, принятого в декабре 2020 года и успешно реализуемого в настоящее время.

(Автор: Фарида Нури)