Эксперт прокомментировал участие Туркменистана в Тюркском союзе

Эксперт Марк Назаров считает, что участие Туркменистана в качестве наблюдателя в Тюрском союзе является вполне логичным и перспективным, передает Trend со ссылкой на Gundogar News.

Нейтральный статус независимого Туркменистана дает ему все права и возможности вхождения в международные организации невоенного характера. И Туркменистан последнее десятилетие активно использует такие возможности для участия в решении различных мировых проблем. Например, Туркменистан входит в Содружество Независимых Государств в качестве страны наблюдателя, но это никак не мешает ему принимать активное участие в работе данной организации.

Приглашение Туркменистану от Тюркского союза принять участие в саммите глав государств – членов этой международной организации, который планируется провести в ноябре текущего года, говорит, прежде всего, о росте влияния нашей страны в международных делах центральноазиатского и ближневосточного регионов, укреплении экономических связей со странами соседями.

Все годы независимости Турция была одним из ведущих экономических партнеров Туркменистана, а в последние годы экономические связи существенно укрепились и с другими участниками Тюрского союза – Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном. Так, например, только за последний год объем внешнеторгового оборота Туркменистана с Узбекистаном вырос более чем в три раза.

Отдельно нужно выделить вопросы укрепления и развития транспортно-логистических связей между членами Тюркского союза, где многие вопросы даже сложно обсуждать без присутствия Туркменистана, играющего центральную роль во многих логистических цепочках. Это и газопроводы на Запад и Восток от Туркменистана, заполняемые прежде всего туркменским газом, железные дороги и автомобильные трассы, проходящие через страну. А маршрут проекта "Один пояс – один путь", успешно реализуемого сегодня, проходит через все страны союза, его успешная реализация во многом зависит от обсуждения и принятия многих совместных решений.

Транспортно-логистические, импортно-экспортные задачи решаются Туркменистаном и на площадках форума Прикаспийских стран и ШОС. Следует отметить, что эти вопросы важны для всех стран центрально-азиатского региона. Каждая из этих площадок, как и площадка Тюркского совета, помогают ускорить их положительное решение. Туркменистан предлагает обоюдовыгодные условия и не выбирает путей, наносящих урон другим странам.

Но кроме экономических и транспортно-логистических связей, важнейшую роль в Тюркском союзе играют общие культурные ценности. Именно культурное сотрудничество составляет сегодня основу тюркской интеграции, понимание того, что все народы Тюркского союза и Туркменистана имеют общую историю, язык и традиции, а их сохранение и преумножение возможно только общими усилиями, делает идею общетюркского взаимодействия такой актуальной сегодня.

Следует отметить, что Тюркский союз в своей основе не имеет военной составляющей и не направлен против кого-либо, а служит еще одним инструментом укрепления доверия и экономического взаимодействия между странами-участниками. Поэтому сегодня участие Туркменистана в качестве наблюдателя в Тюрском союзе является вполне логичным и перспективным.