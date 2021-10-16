Президент Туркменистана одобрил проект госбюджета-2022

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов одобрил проект госбюджета на 2022 год, передает в субботу Trend со ссылкой на информационное агентство ORIENT.

Глава государства рассмотрел проект главного финансового документа Туркменистана на заседании правительства.

Согласно проекту, в будущем году необходимые объемы финансовых средств будут направлены на социально-экономическое развитие страны, индустриализацию экономики, диверсификацию ее отраслей, реализацию масштабных инвестпроектов, внедрение в народнохозяйственный комплекс IT-технологий, создание современных производств по выпуску импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, обеспечение занятости населения и повышение его жизненного уровня.

Во исполнение указа президента в 2022 году в Туркменистане будут повышены на 10 процентов заработная плата, пенсии, пособия, стипендии студентов.

Проект госбюджета направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Отметим, что в первом полугодии 2021 года доходная часть госбюджета Туркменистана была перевыполнена на 19,1 процента, а расходная - выполнена на 97,3 процента.

Инвестиционная программа Туркменистана на 2021 год в отчетный период выполнена на уровне 28 процентов. В январе - июне капвложения были направлены на строительство производственных комплексов и объектов социально-культурного назначения.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)